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СК возбудил дело по заявлению об изнасиловании в реабилитационном центре в Татарстане
На Украине потребовали демонтировать мозаичные портреты Ленина и Сталина

На Украине потребовали демонтировать мозаичные портреты Ленина и Сталина

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19:10   13 Августа 2018
Россия

Бывшая глава фонда Доктора Лизы Соколова находится за границей в отпуске — адвокат

Бывшая глава фонда Доктора Лизы Соколова находится за границей в отпуске — адвокат

Накануне телеканал «Дождь» сообщал, что журналистка и экс-глава благотворительного фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ксения Соколова мигрировала из РФ из-за возбуждения дела о злоупотреблении полномочиями в организации.

Ее адвокат Анна Ставицкая пояснила, что Соколова поехала за границу в отпуск и вернется в конце августа. Информация «Дождя» не соответствует действительности.

По версии попечительского совета фонда, Соколова не выполнила ряд поручений. Экс-глава не предоставила отчета за прошлый год и не подготовила бюджет на этот. Также СК РФ завел уголовное дело, подозревая Соколову в превышении служебных полномочий.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #общество #ксения соколова #фонд доктора лизы
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