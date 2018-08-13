Бывшая глава фонда Доктора Лизы Соколова находится за границей в отпуске — адвокат

Накануне телеканал «Дождь» сообщал, что журналистка и экс-глава благотворительного фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ксения Соколова мигрировала из РФ из-за возбуждения дела о злоупотреблении полномочиями в организации.

Ее адвокат Анна Ставицкая пояснила, что Соколова поехала за границу в отпуск и вернется в конце августа. Информация «Дождя» не соответствует действительности.

По версии попечительского совета фонда, Соколова не выполнила ряд поручений. Экс-глава не предоставила отчета за прошлый год и не подготовила бюджет на этот. Также СК РФ завел уголовное дело, подозревая Соколову в превышении служебных полномочий.