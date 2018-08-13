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19:15   13 Августа 2018
Россия

Минфин разработал проект о введении экологического налога

Минфин разработал проект о введении экологического налога

Плату за негативное воздействие на окружающую среду следует преобразовать в экологический налог, следует из проекта поправок министерства финансов в налоговый кодекс РФ.

Ведомство разработало документ, чтобы включить в кодекс неналоговые платежи. Те из них, которые обладают признаками налогов и сборов, урегулируют в рамках НК РФ, а по остальным сформируют закрытый перечень и установят единые правила регулирования в рамках отдельного законодательства.

Минфин разработал проект о введении экологического налога

Нормы о плате за негативное воздействие на окружающую среду закрепили в законе об охране окружающей среды. Размер рассчитывается исходя из объема или массы выбросов загрязняющих веществ. Минфин проанализировал динамику поступлений такой платы в бюджет и установил низкую эффективность взимания данного неналогового платежа.

В ведомстве уточнили, что государственные экологические программы необходимо финансировать за счет иных доходов федерального и региональных бюджетов. Введение экологического налога поможет финансово обеспечить деятельность российского правительства в этой области.

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Автор: Анатолий Кубарев
#налог #минфин #общество #экология
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