Минфин разработал проект о введении экологического налога
Плату за негативное воздействие на окружающую среду следует преобразовать в экологический налог, следует из проекта поправок министерства финансов в налоговый кодекс РФ.
Ведомство разработало документ, чтобы включить в кодекс неналоговые платежи. Те из них, которые обладают признаками налогов и сборов, урегулируют в рамках НК РФ, а по остальным сформируют закрытый перечень и установят единые правила регулирования в рамках отдельного законодательства.
Нормы о плате за негативное воздействие на окружающую среду закрепили в законе об охране окружающей среды. Размер рассчитывается исходя из объема или массы выбросов загрязняющих веществ. Минфин проанализировал динамику поступлений такой платы в бюджет и установил низкую эффективность взимания данного неналогового платежа.
В ведомстве уточнили, что государственные экологические программы необходимо финансировать за счет иных доходов федерального и региональных бюджетов. Введение экологического налога поможет финансово обеспечить деятельность российского правительства в этой области.
Что такое особо охраняемые природные территории и как их защищают? https://t.co/XgF7ezHmma— Государственная Дума (@dumagovru) 13 августа 2018 г.