Однако этот прогноз не касается пятого кандидата-действующего градоначальника Сергея Собянина.

День единого голосования, в который также будет определен будущий мэр Москвы приближается. Выборы состоятся 9 сентября. За кресло главы столицы борются пять кандидатов: депутат Мосгордумы Михаил Балакин («Союз горожан»); глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР); экс-депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин (КПРФ); «справедливорос», глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов и действующий мэр Москвы, самовыдвиженец Сергей Собянин.

Регламент распределения эфирного между кандидатами уже утвержден московской городской комиссией. Каждый получит час бесплатного времени в прямом эфире на городских каналах. Предполагается, что этот ресурс они используют для дебатов и демонстрации агитационных роликов.

При этом действующий градоначальник от дебатов отказался, а собственное время пожертвовал в пользу оппонентов. Об этом сообщил глава его избирательного штаба Константин Ремчуков.

Шансы кандидатов на кресло главы столицы в интервью для Nation News оценил политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Алексей Зудин. Он отметил, что основная часть претендентов на данный пост, за исключением Собянина, ориентирована на узкие и разрозненные целевые группы избирателей. Такая стратегия вряд ли увенчается успехом, считает он, объясняя это бесперспективностью расширения. По его словам, представленные на выборы политики лишили себя возможности выйти за рамки крайне ограниченных групп поддержки.

Зудин считает, что кандидаты и сами это понимают. Их выдвижение на выборы обусловлено целью получить скромный процент голосов, чтобы впоследствии отчитаться перед председателями собственных фракций. Таким образом, они укрепляют положение в партийной иерархии.

«У московских выборов есть главная характеристика: избирательная кампания проходит в условиях доминирования одного кандидата - действующего мэра Сергея Собянина», — объяснил эксперт.

Такую обстановку на выборах собеседник агентства назвал вполне естественной.

«Это обусловлено большими и позитивными переменами, которые произошли за время правления действующего мэра в Москве», — напомнил Зудин.

Главным аргументов в пользу Собянина сыграло изменение в облике столицы, благодаря которому город стал благоприятным и работы, и для жизни. При этом эксперт считает, что выдвигаемые к данным переменам претензии померкли на фоне общего позитивного вектора развития Москвы.

«Отрицать положительные изменения просто бессмысленно»

Он подчеркнул, что деятельность градоначальника нашла отклик среди москвичей, поэтому его кандидатура вполне естественно признана лидирующей задолго до момента голосования.

Что касается оппонентов действующего мэра, то их эксперт назвал кандидатами даже не второго, а третьего уровня.

«Соперники действующего мэра - представители партий системной думской оппозиции», — уточнил он.

Зудин выразил уверенность, что им не удастся набрать значительного процента голосов избирателей. Подтверждением специфического хода кампании стало и участие откровенного спарринг-партнера, ранее возглавлявшего крупную строительной компанию Су-155, Михаила Балакина.

Фирма, которой он ранее управлял, зарекомендовала себя, как ненадежная организация, известная негативной репутацией. Это говорит об очевидном отсутствии шансов кандидата на выборах. Он начал собственную кампанию, представив себя сторонником Лужкова. Однако это также сыграло в минус для него, поскольку лужковская Москва на фоне нынешнего состояния города воспринимается, как негативный период столицы.

Истинные мотивы выдвижения Балакина прояснятся лишь к концу избирательной кампании, считает эксперт. По его мнению, подобные кандидаты идут на выборы, чтобы обрести известность, которую можно использовать вне политики.