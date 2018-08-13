Легкомоторный самолет врезался в жилой дом в США, пилот погиб

Неподалеку от американского города Пейсон в штате Юта в жилой дом врезался легкомоторный самолет, в результате чего пилот погиб.

Об этом в понедельник сообщает местный телеканал Fox13, отмечая, что в доме, куда врезался самолет, в результате произошедшего вспыхнул пожар, однако прибывшие по вызову пожарные быстро справились с огнем. Два человека, находившиеся в строении в момент столкновения, ранений не получили. В то же время, отмечается, что самолет оказался разрушен полностью, а находившийся в нем пилот погиб на месте.

Причины, по которым самолет врезался в жилой дом, к настоящему моменту не называются.