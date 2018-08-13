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19:00   13 Августа 2018
Россия

Авиабилеты за границу подорожают 15 августа

Авиабилеты за границу подорожают 15 августа

Международная ассоциация IATA пересчитывает валютный курс раз в неделю — в ночь со вторника на среду, напомнил PR-директор туристического сервиса Aviasales Янис Дзенис.

По его словам, авиабилеты за границу со среды, 15 августа, примерно на пять-семь процентов из-за ослабления курса рубля. Рост доллара по отношению к рублю на шесть с половиной процентов точно отразится на стоимости авиабилетов, сказал Дзенис.

«В первую очередь за границу», — добавил представитель Aviasales.

Дзенис объяснил, что стоимость авиабилетов зависит от конкретного направления, загруженности самолета, акций и распродаж от авиакомпаний, открытия новых рейсов и сезонного расписания. Туристам, желающим сэкономить, лучше сейчас распланировать осенний и зимний отпуск за рубежом. О предстоящем подорожании авиабилетов также предупредил сервис OneTwoTrip.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #цены #авиабилеты #общество #aviasales #onetwotrip
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