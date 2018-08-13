СМИ: Сотрудника ФБР, который хотел помешать Трампу стать президентом, уволили со службы

В США из Федерального бюро расследований уволили Питера Стржока, который в 2016 году в беседе с коллегой заявил, что намерен не дать миллиардеру-республиканцу Дональду Трампу победить на президентских выборах.

Об этом со ссылкой на адвоката уволенного сотрудника ФБР сообщает издание Washington Post. При этом отмечается, что Стржок был уволен в минувшую пятницу 10 августа.

В Федеральном бюро расследований на данный момент данные сообщения никак не прокомментировали.