Мы в соц.сетях:
Минфин разработал проект о введении экологического налога

Минфин разработал проект о введении экологического налога

 Бывшая глава фонда Доктора Лизы Соколова находится за границей в отпуске — адвокат

Бывшая глава фонда Доктора Лизы Соколова находится за границей в отпуске — адвокат
Модернизированный танк Т-72АМТ испытывают на Украине

Модернизированный танк Т-72АМТ испытывают на Украине

 Саркисян утвердил нового постпреда Армении при ООН

Саркисян утвердил нового постпреда Армении при ООН
Легкомоторный самолет врезался в жилой дом в США, пилот погиб

Легкомоторный самолет врезался в жилой дом в США, пилот погиб

 СМИ: Сотрудника ФБР, который хотел помешать Трампу стать президентом, уволили со службы

СМИ: Сотрудника ФБР, который хотел помешать Трампу стать президентом, уволили со службы
Минфин разработал проект о введении экологического налога

Минфин разработал проект о введении экологического налога

 Бывшая глава фонда Доктора Лизы Соколова находится за границей в отпуске — адвокат

Бывшая глава фонда Доктора Лизы Соколова находится за границей в отпуске — адвокат
Модернизированный танк Т-72АМТ испытывают на Украине

Модернизированный танк Т-72АМТ испытывают на Украине

 Саркисян утвердил нового постпреда Армении при ООН

Саркисян утвердил нового постпреда Армении при ООН
Легкомоторный самолет врезался в жилой дом в США, пилот погиб

Легкомоторный самолет врезался в жилой дом в США, пилот погиб

 СМИ: Сотрудника ФБР, который хотел помешать Трампу стать президентом, уволили со службы

СМИ: Сотрудника ФБР, который хотел помешать Трампу стать президентом, уволили со службы
18:38   13 Августа 2018
Весь мир

СМИ: Сотрудника ФБР, который хотел помешать Трампу стать президентом, уволили со службы

СМИ: Сотрудника ФБР, который хотел помешать Трампу стать президентом, уволили со службы

В США из Федерального бюро расследований уволили Питера Стржока, который в 2016 году в беседе с коллегой заявил, что намерен не дать миллиардеру-республиканцу Дональду Трампу победить на президентских выборах.

Об этом со ссылкой на адвоката уволенного сотрудника ФБР сообщает издание Washington Post. При этом отмечается, что Стржок был уволен в минувшую пятницу 10 августа.

В Федеральном бюро расследований на данный момент данные сообщения никак не прокомментировали.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#сша #политика #увольнение #фбр #общество #весь мир #сотрудник фбр #стржок #помешать трампу стать президентом
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...