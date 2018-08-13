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18:52   13 Августа 2018
Россия

Расширение БАМа и Транссиба улучшит торговые возможности России — эксперт

Расширение БАМа и Транссиба улучшит торговые возможности России — эксперт

Политолог Владимир Шаповалов уверен, что поручение российского лидера Владимира Путина о расширении и модернизации БАМа и Транссибирской магистрали подтолкнет к развития нескольких областей России.

Эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня» напомнил, что президент во время очередного послания Федеральному Собранию говорил о крупных инфраструктурных программах. Проекты станут «генеральной идеей» развития государства. Шаповалов уверен, что такой курс правилен. Именно его и закрепил Путин в майском указе, так как от сопряжения регионов друг с другом зависит многое.

У России есть большой опыт строительства дорог. Сюда можно отнести Крымский мост, дорожную коммуникацию в Московской области, федеральные трассы, железные дороги, которые подготовили к чемпионату мира по футболу. На новом этапе развития инфраструктуры логично появление дорог, связывающих западную и восточную часть страны.

В указе Путин поручил включить БАМ и Транссиб в программу по улучшению транспортной инфраструктуры. Предложения по улучшению необходимо предоставить правительству РФ. Кабмин должен участь риск финансовых последствий для бюджета страны. Указ необходимо выполнить до 10 сентября.

Расширение БАМа и Транссиба улучшит торговые возможности России — эксперт

Восточная Сибирь и Дальний Восток соединяются БАМом и Транссибом. На сегодняшний день проектам необходимы улучшения. Насколько быстро пройдет процесс зависит развитие регионов.

Эксперт напомнил, что оба региона не заселены должным образом. В качестве стимулирующих мер введены дальневосточный гектар, создание крупных учебных центров. Результат есть, но его недостаточно, считает Шаповалов. Россияне поедут в регион, если у них появится возможность свободного перемещения. Внутри при этом не должно возникнуть проблем с товарами из-за плохой логистики. Задачу можно решить глобальными инфраструктурными проектами, такими как модернизация БАМа и Транссиба.

По плану, к 2024 году пропускная способность трасс должна достигнуть 180 миллионов тонн. Предусматривается увеличение в 2020 году провозной способности в сторону морских портов Дальнего Востока до 125 миллионов тонн. Как показал технико-технологический ценовой аудит, инвестиции должны поступить в размере 554 миллиардов рублей, отчасти за счет денег РЖД. Компании нужно выделить более 300 миллиардов.

Расширение БАМа и Транссиба улучшит торговые возможности России — эксперт

Первый замглавы РЖД Вадим Михайлов сообщил, что модернизация после 2020 года даст прирост более 114 миллионов тонн. Важный экономический эффект может иметь и электрификация магистрали от Комсомольска-на-Амуре в сторону Ванино.

Шаповалов подчеркнул, что модернизация БАМа и Транссиба даст рабочие места, что важно для регионов. Работа появится не на шесть месяцев, а на семь-восемь лет вперед.

Данный процесс — мощный толчок для развития Восточной Сибири и Дальнего Востока. Такие крупные программы оставят не только инфраструктуру, но и предприятия с неплохой опытной базой, которые смогут конкурировать на рынке, давать работу местным и отчислять хорошие деньги в бюджет.

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Автор: Павел Никифоров
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