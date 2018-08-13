Расширение БАМа и Транссиба улучшит торговые возможности России — эксперт

Политолог Владимир Шаповалов уверен, что поручение российского лидера Владимира Путина о расширении и модернизации БАМа и Транссибирской магистрали подтолкнет к развития нескольких областей России.

Эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня» напомнил, что президент во время очередного послания Федеральному Собранию говорил о крупных инфраструктурных программах. Проекты станут «генеральной идеей» развития государства. Шаповалов уверен, что такой курс правилен. Именно его и закрепил Путин в майском указе, так как от сопряжения регионов друг с другом зависит многое.

У России есть большой опыт строительства дорог. Сюда можно отнести Крымский мост, дорожную коммуникацию в Московской области, федеральные трассы, железные дороги, которые подготовили к чемпионату мира по футболу. На новом этапе развития инфраструктуры логично появление дорог, связывающих западную и восточную часть страны.

В указе Путин поручил включить БАМ и Транссиб в программу по улучшению транспортной инфраструктуры. Предложения по улучшению необходимо предоставить правительству РФ. Кабмин должен участь риск финансовых последствий для бюджета страны. Указ необходимо выполнить до 10 сентября.

Восточная Сибирь и Дальний Восток соединяются БАМом и Транссибом. На сегодняшний день проектам необходимы улучшения. Насколько быстро пройдет процесс зависит развитие регионов.

Эксперт напомнил, что оба региона не заселены должным образом. В качестве стимулирующих мер введены дальневосточный гектар, создание крупных учебных центров. Результат есть, но его недостаточно, считает Шаповалов. Россияне поедут в регион, если у них появится возможность свободного перемещения. Внутри при этом не должно возникнуть проблем с товарами из-за плохой логистики. Задачу можно решить глобальными инфраструктурными проектами, такими как модернизация БАМа и Транссиба.

По плану, к 2024 году пропускная способность трасс должна достигнуть 180 миллионов тонн. Предусматривается увеличение в 2020 году провозной способности в сторону морских портов Дальнего Востока до 125 миллионов тонн. Как показал технико-технологический ценовой аудит, инвестиции должны поступить в размере 554 миллиардов рублей, отчасти за счет денег РЖД. Компании нужно выделить более 300 миллиардов.

Первый замглавы РЖД Вадим Михайлов сообщил, что модернизация после 2020 года даст прирост более 114 миллионов тонн. Важный экономический эффект может иметь и электрификация магистрали от Комсомольска-на-Амуре в сторону Ванино.

Шаповалов подчеркнул, что модернизация БАМа и Транссиба даст рабочие места, что важно для регионов. Работа появится не на шесть месяцев, а на семь-восемь лет вперед.

Данный процесс — мощный толчок для развития Восточной Сибири и Дальнего Востока. Такие крупные программы оставят не только инфраструктуру, но и предприятия с неплохой опытной базой, которые смогут конкурировать на рынке, давать работу местным и отчислять хорошие деньги в бюджет.