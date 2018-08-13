Суд назначил пять лет колонии жителю Орла за комментарии о терроризме в соцсети

Жителя Орла осудили на пять лет заключения за оправдывающие терроризм комментарии на сайте «ВКонтакте», говорится в заявлении прокуратуры Орловской области в понедельник.

По данным прокуратуры, некий гражданин С. опубликовал комментарий, в котором правоохранители выявили признаки оправдания террористической деятельности запретной в России организации ИГ. Помимо этого жителя Орла обвинили в оправдании терроризма по религиоведческой линии.

Против комментатора завели уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Московский окружной военный суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и признал мужчину виновным, его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Руководство соцсети расширило настройки приватности и позволила зарегистрированным пользователям оставлять доступ к странице открытым исключительно для друзей или даже группы друзей, во избежание участившихся случаев уголовного преследования. Администрация сайта выступила против подобной практики.