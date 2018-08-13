Мы в соц.сетях:
Минфин разработал проект о введении экологического налога

Минфин разработал проект о введении экологического налога

 Бывшая глава фонда Доктора Лизы Соколова находится за границей в отпуске — адвокат

Бывшая глава фонда Доктора Лизы Соколова находится за границей в отпуске — адвокат
Модернизированный танк Т-72АМТ испытывают на Украине

Модернизированный танк Т-72АМТ испытывают на Украине

 Саркисян утвердил нового постпреда Армении при ООН

Саркисян утвердил нового постпреда Армении при ООН
Легкомоторный самолет врезался в жилой дом в США, пилот погиб

Легкомоторный самолет врезался в жилой дом в США, пилот погиб

 СМИ: Сотрудника ФБР, который хотел помешать Трампу стать президентом, уволили со службы

СМИ: Сотрудника ФБР, который хотел помешать Трампу стать президентом, уволили со службы
Минфин разработал проект о введении экологического налога

Минфин разработал проект о введении экологического налога

 Бывшая глава фонда Доктора Лизы Соколова находится за границей в отпуске — адвокат

Бывшая глава фонда Доктора Лизы Соколова находится за границей в отпуске — адвокат
Модернизированный танк Т-72АМТ испытывают на Украине

Модернизированный танк Т-72АМТ испытывают на Украине

 Саркисян утвердил нового постпреда Армении при ООН

Саркисян утвердил нового постпреда Армении при ООН
Легкомоторный самолет врезался в жилой дом в США, пилот погиб

Легкомоторный самолет врезался в жилой дом в США, пилот погиб

 СМИ: Сотрудника ФБР, который хотел помешать Трампу стать президентом, уволили со службы

СМИ: Сотрудника ФБР, который хотел помешать Трампу стать президентом, уволили со службы
18:34   13 Августа 2018
Россия

Аналог списка Магнитского не решит проблемы украинцев — депутат ГД

Аналог списка Магнитского не решит проблемы украинцев — депутат ГД

Если Киев создаст аналог списка Магнитского, тогда Украина должна подготовиться к адекватной реакции РФ, сказал депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик.

По его словам, киевский список Магнитского не решит проблемы украинцев, осужденных в России. Если таким «креативом» Киев планирует освободить Сенцова, тогда он ошибается, подчеркнул Белик.

Аналог списка Магнитского не решит проблемы украинцев — депутат ГД

Депутат объяснил, что украинцы, отбывающие срок в российских тюрьмах, либо выйдут на свободу после окончания сроков, либо их обменяют на россиян, осужденных на Украине. Уполномоченные по правам человека РФ и Украины работают в этом направлении, добавил Белик.

«Любые санкции ударят и по Украине, это нужно осознавать», — резюмировал депутат ГД.

Киев попросил Европейский суд по правам человека ввести дополнительные персональные ограничения против чиновников, которые причастны к «нарушению прав» украинцев, осужденных в РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #госдума #украина #еспч #магнитский
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...