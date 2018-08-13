Аналог списка Магнитского не решит проблемы украинцев — депутат ГД

Если Киев создаст аналог списка Магнитского, тогда Украина должна подготовиться к адекватной реакции РФ, сказал депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик.

По его словам, киевский список Магнитского не решит проблемы украинцев, осужденных в России. Если таким «креативом» Киев планирует освободить Сенцова, тогда он ошибается, подчеркнул Белик.

Депутат объяснил, что украинцы, отбывающие срок в российских тюрьмах, либо выйдут на свободу после окончания сроков, либо их обменяют на россиян, осужденных на Украине. Уполномоченные по правам человека РФ и Украины работают в этом направлении, добавил Белик.

«Любые санкции ударят и по Украине, это нужно осознавать», — резюмировал депутат ГД.

Киев попросил Европейский суд по правам человека ввести дополнительные персональные ограничения против чиновников, которые причастны к «нарушению прав» украинцев, осужденных в РФ.