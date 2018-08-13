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Бывшая глава фонда Доктора Лизы Соколова находится за границей в отпуске — адвокат
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Модернизированный танк Т-72АМТ испытывают на Украине

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18:10   13 Августа 2018
Россия

Экс-борца с коррупцией в Ростовской области обвинили в получении взятки

Экс-борца с коррупцией в Ростовской области обвинили в получении взятки

В прокуратуре региона считают, что бывший глава антикоррупционного отдела получил взятку в размере полутора миллиона рублей. Дело отправлено в суд.

Как сообщает ведомство, ранее подозреваемого объявили в международный розыск. Мужчину выдала полиция Чехии.

Деньги обвиняемый получил за непроведение проверки отдела, которым управлял. Проверка должна была пройти на территории Волгодонска по контрафактному алкоголю и незаконной игорной деятельности.

Мужчину также считают виновным в краже магистральных газовых труб и алкогольной продукции общей стоимостью более шести миллионов рублей.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #общество #ростовская область #борьба с коррупцией #получение взятки
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