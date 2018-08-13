Экс-борца с коррупцией в Ростовской области обвинили в получении взятки

В прокуратуре региона считают, что бывший глава антикоррупционного отдела получил взятку в размере полутора миллиона рублей. Дело отправлено в суд.

Как сообщает ведомство, ранее подозреваемого объявили в международный розыск. Мужчину выдала полиция Чехии.

Деньги обвиняемый получил за непроведение проверки отдела, которым управлял. Проверка должна была пройти на территории Волгодонска по контрафактному алкоголю и незаконной игорной деятельности.

Мужчину также считают виновным в краже магистральных газовых труб и алкогольной продукции общей стоимостью более шести миллионов рублей.