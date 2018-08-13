Литовский депутат намерен запретить Тимати въезд в страну за позицию по Крыму

Политик из Литвы обвинил российского репера Тимура Юнусова в «поддержке агрессивной политики России», говорится на сайте парламента страны.

Речь идет о депутате от оппозиционной консервативной фракции «Союз Отечества - христианские демократы" Лауринасе Касчюнасе, который обратился в суд с ходатайством о запрете российскому исполнителю Тимати на въезд в Литву.

Соответствующее обвинение реперу предъявлено в связи с его выступлением на концерте в честь воссоединения Крыма с Россией. На основе гастрольного графика Тимати парламентарий сделал вывод, что артист «поддерживает агрессивную политику России и аннексию Крыма».