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Бывшая глава фонда Доктора Лизы Соколова находится за границей в отпуске — адвокат
Модернизированный танк Т-72АМТ испытывают на Украине

Модернизированный танк Т-72АМТ испытывают на Украине

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18:20   13 Августа 2018
Весь мир

Литовский депутат намерен запретить Тимати въезд в страну за позицию по Крыму

Литовский депутат намерен запретить Тимати въезд в страну за позицию по Крыму

Политик из Литвы обвинил российского репера Тимура Юнусова в «поддержке агрессивной политики России», говорится на сайте парламента страны.

Речь идет о депутате от оппозиционной консервативной фракции «Союз Отечества - христианские демократы" Лауринасе Касчюнасе, который обратился в суд с ходатайством о запрете российскому исполнителю Тимати на въезд в Литву. 

Соответствующее обвинение реперу предъявлено в связи с его выступлением на концерте в честь воссоединения Крыма с Россией. На основе гастрольного графика Тимати  парламентарий сделал вывод, что артист «поддерживает агрессивную политику России и аннексию Крыма».

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Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #тимати #литва #весь мир
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