Бизнес-тренер посоветовал пожилым работникам следовать заветам Ленина, чтобы не уволили

Независимо от возраста, россиянам рекомендуют «прокачивать» гибкость.

Около 70% россиян предпенсионного возраста боятся быть уволенными. Таковы результаты опроса портала Superjob. Специалисты интересовались мнением мужчин в возрасте от 55 до 60 лет и женщин от 50 до 55 лет. Страх потерять работу выше у представительниц слабого пола - 71% , тогда как у мужчин - 69%.

Между тем, оставаться востребованным на рынке труда можно в любом возрасте, уверены специалисты. Правда, это требует определенных усилий.

По мнению ведущего бизнес-тренера высшей школы управления Института управления и информационных технологий (ИУИТ) Даниила Финогеева, главный совет дал больше ста лет назад вождь мирового пролетариата Владимир Ленин.

«Однозначно надо учиться и еще раз учиться. Обычно люди в возрасте боятся использовать непривычные модели работы. Но стоит прокачивать в себе гибкость: если изменения не нравятся, нужно знакомиться с ними. Потому что в мире, в котором мы живем, изменений будет только больше», — сказал бизнес-тренер ИА «Политика Сегодня».

Сложность в том, что большинству людей проще действовать так, как привыкли.

«Почти в каждой организации проводятся тренинги, обучающие семинары, на которые, как правило, молодые ходят активно. А люди в возрасте — нет. Они аргументируют тем, что, дескать, мы уже пожилые, работали так всегда, по-другому работать не привыкли. Но не управление персоналом должно загонять человека на тренинг и обучение, а человек сам должен проявлять инициативу. А в идеале, нужно не просто пользоваться тем, что предоставляет организация в плане обучения, а активно искать такие возможности», — считает эксперт.

Финогеев признался, что звонок корреспондента ИА «Политика Сегодня» застал его, пока он ждал бесплатный семинар в компании «Яндекс».

«Я очень советую создать свой собственный план обучения и развития, опираясь на цели, которые хочется достичь», — подытожил собеседник агенства.

Одна из областей, в которой никогда не поздно разобраться - финансовая грамотность и управление свои капиталом, считает эксперт.

О страхах потерять работу перед пенсией, знают и в правительстве России. Не исключает появления запрета на увольнение пожилых работников в России премьер-министр Дмитрий Медведев. Минтруд готовится запустить программу по повышению квалификации и переквалификации предпенсионеров, на которую станут выделять 5 миллиардов рублей в год.