Возвращать беженцев из ЕС в Сирию опасно — ООН

Сирийское государство — очень небезопасное место, заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди на пресс-конференции в Берлине.

По его словам, возвращать сирийских беженцев на родину опасно. Позиция ООН по этому вопросу осталась прежней. В Сирии война, поэтому пока еще преждевременно говорить о программе массовой репатриации, сказал Гранди.

«Мы считаем, что поощрять возвращение — преждевременно», — добавил верховный комиссар.

Гранди уточнил, если беженцы пожелают вернуться домой, тогда следует искать способы поддержать сирийцев на этом пути. По информации агентства Frontex, с января 2018 года европейские пограничники зафиксировали 73 тысячи случаев незаконного пересечения границы, что на 43 процента меньше, чем в 2017 году.

По данным Европейской комиссии, миллион 650 тысяч официально зарегистрированных нелегальных мигрантов прибыли в ЕС с 2015 года по июнь 2018 года. Пограничные страны Европейского союза расселили лишь 34 тысяч беженцев.