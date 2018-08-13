Лавров в беседе с генсеком ООН рассказал о контактах омбудсменов РФ и Украины

В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ, отмечая, что в ходе беседы стороны обсудили повышение эффективности работы всемирной организации, включая ее деятельность по предотвращению конфликтов и миротворческую миссию.

Также Лавров и Гутерреш обменялись мнением по текущей повестке дня ООН, уделив особое внимание вопросу сирийского урегулирования. При этом, как сообщает МИД РФ, стороны согласились друг с другом в том, что продвижение в разрешении кризисных ситуаций зависит от того, насколько страны-члены ООН готовы к коллективным усилиям на основе принципов Устава организации, ее целей, и международного права.

«По его просьбе Генсекретарь был проинформирован о ситуации вокруг контактов между уполномоченными по правам человека России и Украины», - говорится также в сообщении МИД РФ

Напомним: ранее сообщалось, что российскую делегацию на 73-й Генеральной Ассамблее ООН осенью 2018 года возглавит глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.