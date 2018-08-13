Жириновский придумал новое название ЛДПР

Зарегистрировали новое название, заявил лидер Либерально-демократической партии РФ Владимир Жириновский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, Либерально-демократическая партия — первое название, чтобы сохранить аббревиатуру ЛДПР зарегистрировали новое название — Легендарная державная партия России. Жириновский подчеркнул, что ЛДПР действительно легендарная и державная партия.

Политик отметил, что все названия имеют одинаковую юридическую силу, а современный политический лексикон — остаток советского режима, поэтому его необходимо обновить.