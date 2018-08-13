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17:52   13 Августа 2018
Россия

Жириновский придумал новое название ЛДПР

Жириновский придумал новое название ЛДПР

Зарегистрировали новое название, заявил лидер Либерально-демократической партии РФ Владимир Жириновский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, Либерально-демократическая партия — первое название, чтобы сохранить аббревиатуру ЛДПР зарегистрировали новое название —  Легендарная державная партия России. Жириновский подчеркнул, что ЛДПР действительно легендарная и державная партия.

Политик отметил, что все названия имеют одинаковую юридическую силу, а современный политический лексикон — остаток советского режима, поэтому его необходимо обновить. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #жириновский #лдпр #общество
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