Жириновский придумал новое название ЛДПР
Зарегистрировали новое название, заявил лидер Либерально-демократической партии РФ Владимир Жириновский в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, Либерально-демократическая партия — первое название, чтобы сохранить аббревиатуру ЛДПР зарегистрировали новое название — Легендарная державная партия России. Жириновский подчеркнул, что ЛДПР действительно легендарная и державная партия.
Политик отметил, что все названия имеют одинаковую юридическую силу, а современный политический лексикон — остаток советского режима, поэтому его необходимо обновить.
#ЛДПР получит еще одно название – Легендарная державная партия России https://t.co/r7Uz3BjXIn— ЛДПР (@vsezaldpr) 13 августа 2018 г.