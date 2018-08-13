Жители Туниса бегут из страны из-за безработицы и диаспор — эксперт

Туристический Тунис становится менее привлекательным. В курортной части все еще много иностранцев, но в других местах растет уровень нищеты и криминала. Местные пытаются сбежать из страны.

По статистике, в 2016 году Тунис покинули 1200 беженцев. Спустя год — более шести тысяч человек. И показатели растут.

Политолог Наталья Пискунова в беседе с New Inform заявила, что ситуацию в государстве нужно рассматривать комплексно. Надо понять, какой именно класс людей покидает страну. По словам эксперта, большинство из них — врачи и учителя.

Беженцы появляются из-за низкой зарплаты и отсутствия возможности подзаработать в коммерческом секторе, в отличие от Европы. Там работники медицинской и научной областей получают гораздо большую зарплату, а с тунисской она вообще несоизмерима.

Усугубляют положение радикалы на юге Туниса. Там же проходит плохо охраняющаяся граница с Ливией.

В таких условиях граждане страны не могут прокормить ни себя, ни семью. Поэтому они мигрируют на север Туниса. Но и там нет никакой работы, а также высока конкуренция. Не имея других вариантов, они пытаются попасть в Европу.

С 2015 года это вторая волна беженцев. В то время, напомнила политолог, произошла катастрофическая ситуация в проливе Лампедуза, где затонуло судно с иммигрантами.

Беженцы планировали сначала добраться до Италии, а потом в Германию и другие социально развитые государства. Люди надеялись не только на субсидии, но и на диаспоры.

По словам Пискуновой, в Европе целый кварталы арабских диаспор. Беженцы селятся рядом друг с другом и там же находят работу. Африканцы знают, что в таком месте их поддержат.