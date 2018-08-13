Лавров обсудил урегулирование сирийского конфликта с генсеком ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщили РИА Новости в российском дипломатическом ведомстве.

Беседа состоялась в понедельник, стороны обсудили актуальную повестку дня международной панорамы: урегулирование сирийского конфликта и ситуацию вокруг контактов между уполномоченными по правам человека России и Украины.

В ходе разговора особое внимание было уделено перспективе повышения эффективности работы ООН в отношении миротворчества и своевременного предупреждения конфликтов. Стороны достигли соглашения по вопросу установления мира в САР. Лавров подчеркнул, что для этого все странам, входящим в состав ООН, необходимо приложить совместные усилия и готовность действовать для нормализации обстановки в Сирии, согласно положениям международного права и Уставу ООН.

Также министр ответил на просьбу генсека и прояснил ситуацию вокруг диалога между уполномоченными по правам человека России и Украины.