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17:53   13 Августа 2018
Весь мир

Лавров обсудил урегулирование сирийского конфликта с генсеком ООН

Лавров обсудил урегулирование сирийского конфликта с генсеком ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщили РИА Новости в российском дипломатическом ведомстве.

Беседа состоялась в понедельник, стороны обсудили актуальную повестку дня международной панорамы: урегулирование сирийского конфликта и ситуацию вокруг контактов между уполномоченными по правам человека России и Украины.

В ходе разговора особое внимание было уделено перспективе повышения эффективности работы ООН в отношении миротворчества и своевременного предупреждения конфликтов.  Стороны достигли соглашения по вопросу установления мира в САР. Лавров подчеркнул, что для этого все странам, входящим в состав ООН, необходимо приложить совместные усилия и готовность действовать для нормализации обстановки в Сирии, согласно положениям международного права и Уставу ООН.

Также министр ответил на просьбу генсека и прояснил ситуацию вокруг диалога между уполномоченными по правам человека России и Украины.

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Автор: Екатерина Розина
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