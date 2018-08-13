Трамп о своей экс-помощнице: Все в Белом доме ненавидели эту чокнутую

Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывшая помощница Омароса Маниголт-Ньюман, которая написала о нем книгу и опубликовала записанные на диктофон разговоры с ним, была чокнутой и ее ненавидели все в Белом доме.

Об этом Трамп написал в понедельник в своем микроблоге Twitter, отреагировав таким образом на публикацию экс-помощницей аудиозаписей, на одной из которых Трамп в разговоре с ней отрицает, свою причастность к ее увольнению, а на другой – обсуждает ее увольнение с главой аппарата Белого Дома Джоном Келли.

На вторник – 14 августа в США запланирован выход книги экс-помощницы Трампа, в которой Маниголт-Ньюман, в частности, обвиняет президента США в расизме

«Чокнутая Омароса, которую трижды увольняли с реалити- шоу «Ученик» теперь уволена в последний раз. У нее никогда не получалось и никогда не получится. Она умоляла меня со слезами на глазах взять ее на работу. Сотрудники Белого дома ее ненавидели. Она была злобной, но не умной», - написал Трамп, в частности.

Напомним: ранее Маниголт-Ньюман рассказала, что после ее увольнения из Белого дома, которое произошло несколько месяцев назад, ей предложили контракт, предполагающий ежемесячные выплаты в размере 15 тысяч долларов, если она согласиться не рассказывать о том, что видела на службе у президента, но она якобы отказалась от этого предложения.