Трамп о своей экс-помощнице: Все в Белом доме ненавидели эту чокнутую

Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывшая помощница Омароса Маниголт-Ньюман, которая написала о нем книгу и опубликовала записанные на диктофон разговоры с ним, была чокнутой и ее ненавидели все в Белом доме.

Об этом Трамп написал в понедельник в своем микроблоге Twitter, отреагировав таким образом на публикацию экс-помощницей аудиозаписей, на одной из которых Трамп в разговоре с ней отрицает, свою причастность к ее увольнению, а на другой – обсуждает ее увольнение с главой аппарата Белого Дома Джоном Келли.

На вторник – 14 августа в США запланирован выход книги экс-помощницы Трампа, в которой Маниголт-Ньюман, в частности, обвиняет президента США в расизме

Напомним: ранее Маниголт-Ньюман рассказала, что после ее увольнения из Белого дома, которое произошло несколько месяцев назад, ей предложили контракт, предполагающий ежемесячные выплаты в размере 15 тысяч долларов, если она согласиться не рассказывать о том, что видела на службе у президента, но она якобы отказалась от этого предложения.

While I know it’s “not presidential” to take on a lowlife like Omarosa, and while I would rather not be doing so, this is a modern day form of communication and I know the Fake News Media will be working overtime to make even Wacky Omarosa look legitimate as possible. Sorry!