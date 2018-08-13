Лавров планирует встретиться с коллегой из Ливана в Москве

Минувшая встреча Лаврова и Басиля также прошла в Москве, это было в ноябре 2017 года.

Переговоры главы МИД Сергея Лаврова с ливанским министром иностранных дел Джебраном Басиля могут состоятся в конце августа, передает ТАСС со ссылкой на дипломатическое ведомство России.

Собеседник агентства подтвердил возможную встречу двух глав МИД. По его словам, сейчас идет организация переговоров, которые планируется провести в столице во второй половине августа.