Лавров планирует встретиться с коллегой из Ливана в Москве
Минувшая встреча Лаврова и Басиля также прошла в Москве, это было в ноябре 2017 года.
Переговоры главы МИД Сергея Лаврова с ливанским министром иностранных дел Джебраном Басиля могут состоятся в конце августа, передает ТАСС со ссылкой на дипломатическое ведомство России.
Собеседник агентства подтвердил возможную встречу двух глав МИД. По его словам, сейчас идет организация переговоров, которые планируется провести в столице во второй половине августа.