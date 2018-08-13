Без «конвертов» не выжить. Депутат объяснил недоверие граждан к белой оплате труда

Не от хорошей жизни работодатели уходят в тень, убежден народный избранник.

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогом Михаил Щапов возложил ответственность на бюрократию за существование серых зарплат. Так депутат прокомментировал результаты опроса фонда «Общественное мнение», согласно которому 53% респондентов считают, что государство вынуждает работодателей платить сотрудникам зарплату в «конвертах».

«Любой руководитель будет с удовольствием платить все в белую, если будут условия и жесткий контроль. Российская система с одной стороны нагружает любое предприятие огромным количеством разрешений и бухгалтерской отчетности, с другой - сквозь пальцы смотрит на зарплаты в конвертах. В итоге любой предприниматель предпочтет платить «в серую», даже не экономии ради, а чтобы поменьше контактировать с бюрократией», - говорит Щапов.

Зарплату в конвертах приветствуют и сами работники, убежден собеседник «Политики Сегодня». Сегодняшняя реальность заставляет большинство считать каждую копейку. Поэтому многим гражданам «оттенок» зарплаты не важен.

«Учитывая все это, люди возлагают ответственность за серые зарплаты на власти, потому что именно чиновники создали такую систему, при которой без «конвертов» не выжить», - резюмировал парламентарий.

Треть опрошенных все же заявили, что в серых зарплатах виноваты работодатели, которые не желают платить налоги. ФОМ проводил опрос 4-5 августа среди полутора тысяч человек. Статистическая погрешность составила 3,6%.