Мы в соц.сетях:
Минфин разработал проект о введении экологического налога

Минфин разработал проект о введении экологического налога

 Бывшая глава фонда Доктора Лизы Соколова находится за границей в отпуске — адвокат

Бывшая глава фонда Доктора Лизы Соколова находится за границей в отпуске — адвокат
Модернизированный танк Т-72АМТ испытывают на Украине

Модернизированный танк Т-72АМТ испытывают на Украине

 Саркисян утвердил нового постпреда Армении при ООН

Саркисян утвердил нового постпреда Армении при ООН
Легкомоторный самолет врезался в жилой дом в США, пилот погиб

Легкомоторный самолет врезался в жилой дом в США, пилот погиб

 СМИ: Сотрудника ФБР, который хотел помешать Трампу стать президентом, уволили со службы

СМИ: Сотрудника ФБР, который хотел помешать Трампу стать президентом, уволили со службы
Минфин разработал проект о введении экологического налога

Минфин разработал проект о введении экологического налога

 Бывшая глава фонда Доктора Лизы Соколова находится за границей в отпуске — адвокат

Бывшая глава фонда Доктора Лизы Соколова находится за границей в отпуске — адвокат
Модернизированный танк Т-72АМТ испытывают на Украине

Модернизированный танк Т-72АМТ испытывают на Украине

 Саркисян утвердил нового постпреда Армении при ООН

Саркисян утвердил нового постпреда Армении при ООН
Легкомоторный самолет врезался в жилой дом в США, пилот погиб

Легкомоторный самолет врезался в жилой дом в США, пилот погиб

 СМИ: Сотрудника ФБР, который хотел помешать Трампу стать президентом, уволили со службы

СМИ: Сотрудника ФБР, который хотел помешать Трампу стать президентом, уволили со службы
18:12   13 Августа 2018
Россия

Озеленение Москвы проходит по мировым стандартам

Озеленение Москвы проходит по мировым стандартам

Программа комплексного благоустройства Москвы дошла до района Гальяново.

Издание «Экономика Сегодня» рассказало, что уже сделали во дворах района. Закончено благоустройство 16 дворовых территорий, в которых провели разборку художественно-декоративных элементов и бортовых камней, а также посадили новый газон.

В планах до конца текущего года благоустроить 40 дворов. В проекте указаны новые детские и спортивные площадки, строительство пешеходной зоны, замена асфальта, резиновых покрытий, бордюров, установка ограждений, новых скамеек и урн.

В 2012 году власти столицы утвердили программу «Народный парк». Благодаря ей, в городе появилось значительно больше парков, скверов и прочих зеленых зон для отдыха. Инвестиции программы по большей части имеют частное, а не государственное происхождение.

Одной из важнейших моделей, перенятых с мировой практики, стала «буферная зона». Это территория между проезжей и пешеходной частями улицы, в которой посажены деревья и кустарники. Благодаря такой технологии, возможно удержание пыли до 70%.

Городская программа «Миллион деревьев», начатая в 2013 году, позволила снизить до минимума аллергенный фактор. Все меньше высаживаются такие знаменитые аллергены, как береза и тополь. Вместо них предпочтение отдается липе, рябине и дубу. Также новыми фаворитами стали такие деревья как берлинский тополь, который поглощает углекислый газ и выделяет кислород почти в 7 раз больше ели, дуб черешчатый — в 4,5 раза, липа крупнолистная — в 2,5 раза. К текущему моменту в Москве уже посадили  более миллиона деревьев, и около 4 миллионов кустарников. 

Весной 2016 года были приняты «стандарты благоустройства», которые базируются на мировом опыте. Благодаря им, улицы города становятся экологичными, безопасными и комфортными для горожан. 

Интерактивный портал «Активный гражданин» помог выбрать именно те проекты, в которых нуждались жители. На портале можно проголосовать за понравившийся проект, выбрать место для благоустройства и увидеть результаты.

При бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове, важным для города считалось не озеленение для комфорта и экологии, а коммерционализация территорий. Таким образом, горожан ожидали запущенное состояние дворов, отсутствие зеленых зон, множество рекламных объявлений и постеров. Пустыри никак не преображались и становились свалками.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#лужков #моя улица #озеленение #москвасейчас #стандарты благоустройства #активный гражданин #миллион деревьев
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...