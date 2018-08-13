Озеленение Москвы проходит по мировым стандартам

Программа комплексного благоустройства Москвы дошла до района Гальяново.

Издание «Экономика Сегодня» рассказало, что уже сделали во дворах района. Закончено благоустройство 16 дворовых территорий, в которых провели разборку художественно-декоративных элементов и бортовых камней, а также посадили новый газон.

В планах до конца текущего года благоустроить 40 дворов. В проекте указаны новые детские и спортивные площадки, строительство пешеходной зоны, замена асфальта, резиновых покрытий, бордюров, установка ограждений, новых скамеек и урн.

В 2012 году власти столицы утвердили программу «Народный парк». Благодаря ей, в городе появилось значительно больше парков, скверов и прочих зеленых зон для отдыха. Инвестиции программы по большей части имеют частное, а не государственное происхождение.

Одной из важнейших моделей, перенятых с мировой практики, стала «буферная зона». Это территория между проезжей и пешеходной частями улицы, в которой посажены деревья и кустарники. Благодаря такой технологии, возможно удержание пыли до 70%.

Городская программа «Миллион деревьев», начатая в 2013 году, позволила снизить до минимума аллергенный фактор. Все меньше высаживаются такие знаменитые аллергены, как береза и тополь. Вместо них предпочтение отдается липе, рябине и дубу. Также новыми фаворитами стали такие деревья как берлинский тополь, который поглощает углекислый газ и выделяет кислород почти в 7 раз больше ели, дуб черешчатый — в 4,5 раза, липа крупнолистная — в 2,5 раза. К текущему моменту в Москве уже посадили более миллиона деревьев, и около 4 миллионов кустарников.

Весной 2016 года были приняты «стандарты благоустройства», которые базируются на мировом опыте. Благодаря им, улицы города становятся экологичными, безопасными и комфортными для горожан.

Интерактивный портал «Активный гражданин» помог выбрать именно те проекты, в которых нуждались жители. На портале можно проголосовать за понравившийся проект, выбрать место для благоустройства и увидеть результаты.

При бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове, важным для города считалось не озеленение для комфорта и экологии, а коммерционализация территорий. Таким образом, горожан ожидали запущенное состояние дворов, отсутствие зеленых зон, множество рекламных объявлений и постеров. Пустыри никак не преображались и становились свалками.