Суд Вашингтона отказал в ходатайстве российской компании Concord Management and Consulting о снятии обвинений на основании соображений о назначении и полномочиях спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Судья Дабни Фридрих поддержала полномочия Мюллера и заключила, что назначение на пост спецпрокурора США было конституционным. Роберт Мюллер обвинил 13 россиян и несколько компаний из РФ в «сговоре против США» и «мошенничестве». Concord Management — единственный из ответчиков, который нанял адвокатов, представляющих интересы российской компании в американском суде.

Агентство USA Really передавало, что Мюллера ждет судебное разбирательство по делу о незаконном назначении на пост специального прокурора для расследования «вмешательства» РФ в президентские выборы США в 2016 году. По информации агентства, американская Генпрокуратура сговорилась с судом, чтобы Мюллер не потерял пост.

