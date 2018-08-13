Мы в соц.сетях:
Минфин разработал проект о введении экологического налога

Минфин разработал проект о введении экологического налога

 Бывшая глава фонда Доктора Лизы Соколова находится за границей в отпуске — адвокат

Бывшая глава фонда Доктора Лизы Соколова находится за границей в отпуске — адвокат
Модернизированный танк Т-72АМТ испытывают на Украине

Модернизированный танк Т-72АМТ испытывают на Украине

 Саркисян утвердил нового постпреда Армении при ООН

Саркисян утвердил нового постпреда Армении при ООН
Легкомоторный самолет врезался в жилой дом в США, пилот погиб

Легкомоторный самолет врезался в жилой дом в США, пилот погиб

 СМИ: Сотрудника ФБР, который хотел помешать Трампу стать президентом, уволили со службы

СМИ: Сотрудника ФБР, который хотел помешать Трампу стать президентом, уволили со службы
Минфин разработал проект о введении экологического налога

Минфин разработал проект о введении экологического налога

 Бывшая глава фонда Доктора Лизы Соколова находится за границей в отпуске — адвокат

Бывшая глава фонда Доктора Лизы Соколова находится за границей в отпуске — адвокат
Модернизированный танк Т-72АМТ испытывают на Украине

Модернизированный танк Т-72АМТ испытывают на Украине

 Саркисян утвердил нового постпреда Армении при ООН

Саркисян утвердил нового постпреда Армении при ООН
Легкомоторный самолет врезался в жилой дом в США, пилот погиб

Легкомоторный самолет врезался в жилой дом в США, пилот погиб

 СМИ: Сотрудника ФБР, который хотел помешать Трампу стать президентом, уволили со службы

СМИ: Сотрудника ФБР, который хотел помешать Трампу стать президентом, уволили со службы
17:28   13 Августа 2018
Весь мир

Суд Вашингтона признал законным назначение Мюллера спецпрокурором США

Суд Вашингтона признал законным назначение Мюллера спецпрокурором США

Суд Вашингтона отказал в ходатайстве российской компании Concord Management and Consulting о снятии обвинений на основании соображений о назначении и полномочиях спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Судья Дабни Фридрих поддержала полномочия Мюллера и заключила, что назначение на пост спецпрокурора США было конституционным. Роберт Мюллер обвинил 13 россиян и несколько компаний из РФ в «сговоре против США» и «мошенничестве». Concord Management — единственный из ответчиков, который нанял адвокатов, представляющих интересы российской компании в американском суде.

Агентство USA Really передавало, что Мюллера ждет судебное разбирательство по делу о незаконном назначении на пост специального прокурора для расследования «вмешательства» РФ в президентские выборы США в 2016 году. По информации агентства, американская Генпрокуратура сговорилась с судом, чтобы Мюллер не потерял пост.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #общество #вмешательство
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...