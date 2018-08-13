Число жертв лесных пожаров в пригородах Афин возросло до 95

В результате лесных пожаров, бушующих в восточных пригородах греческой столицы, погибли не менее 95 человек и 30 человек пострадали.

Об этом в понедельник сообщает Минздрав Греции, отмечая, что ранее Пожарная охрана сообщала о 94 жертвах лесных пожарах под Афинами. 30 человек, которые пострадали от пожаров, находятся на лечении в больницах.

«В понедельник скончался мужчина в возрасте 63 лет, который находился с тяжелыми ожогами в реанимационном отделении афинской больницы КАТ», - сообщает Минздрав страны

При этом отмечается, что этот мужчина тяжело пострадал в восточной части столичной области Аттика, и на протяжении трех недель боролся за жизнь, будучи подключенным к аппарату обеспечения жизнедеятельности.

По данным Минздрава Греции, 12 человек из 95 скончались от травм и ожогов, находясь в реанимационных отделениях. На данный момент в медучреждениях остаются 30 человек, пострадавших во время лесных пожаров, из них семеро находятся в реанимации.