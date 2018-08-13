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16:52   13 Августа 2018
Россия

Следователи за пять лет стали вдвое чаще выявлять факты совращения детей

Следователи за пять лет стали вдвое чаще выявлять факты совращения детей

В первом полугодии 2013 года СКР расследовал тысячу 400 преступлений, предусмотренных статьями 133, 134,135 уголовного кодекса РФ. В первом полугодии 2018 года число таких расследуемых СКР преступлений превысило три тысячи.

Следственный комитет РФ активизировал расследования по фактам совращения детей. Речь идет о принуждении к действиям сексуального характера, половому сношению с детьми, не достигшим 16-летнего возраста, развратных действиях с несовершеннолетними.

О росте числа обвиняемых за совращение несовершеннолетних свидетельствует судебная статистика. В 2013 году осудили 500 человек, в 2014 — тысячу, в 2015 — две тысячи 200, в 2017 — более двух тысяч 500.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #дети #скр #общество
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