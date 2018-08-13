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16:43   13 Августа 2018
Россия

На месте снесенной пятиэтажки в Москве построят новый спорткомплекс

На месте снесенной пятиэтажки в Москве построят новый спорткомплекс

Новый Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и диагностическим центром будет построен в Преображенском районе Москвы на месте снесенной панельной пятиэтажки по адресу Халтуринская улица, владение 9, строение 1.

О разрешении, выданном на строительство ФОК на месте снесенного жилого дома, в понедельник сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора. Отмечается, что, согласно плану, строительство спортивного центра должно будет закончиться к осени 2019 года.

Также в пресс-релизе говорится, что на территории спорткомплекса будут работать детский и взрослый бассейны, баня-хамам, тренажерные залы и студии антигравити и сайкла.

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Автор: Александр Люблинский
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