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16:42   13 Августа 2018
Россия

Роспотребнадзор одобрил использование интернет-магазинами электронных документов

Роспотребнадзор одобрил использование интернет-магазинами электронных документов

В вопросе письменного информирования покупателя продавцом допустимо использование закона Гражданского кодекса о том, что договор можно заключить путем обмена документами, в том числе электоронными, уточнили в ведомстве.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) ранее предложила позволить интернет-магазинам использовать электронные документы, а не бумажные, информируя покупателя о порядке и сроках возврата товара. Роспотребнадзор поддержал эту идею. Она соответствует закону. Тем не менее документы должны передаваться по каналам, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны к договору. Электронная почта и обмен документами в электронной форме признаются формами электронных документов.

Глава АКИТ Артем Соколов уверен, что такая система станет удобной и для продавца, и для покупателя. Клиентам не придется больше хранить бумажные документы с информацией о возврате и обмене товара. Она будут храниться в электронной почте.

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Автор: Олег Королев
#россия #экономика #роспотребнадзор #интернет #интернет-магазины #акит
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