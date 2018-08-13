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16:32   13 Августа 2018
Политика

Репер Кравц разберется в московской политике меньше чем за час

Репер Кравц разберется в московской политике меньше чем за час

Артист не претендует на лавры Макиавелли. Со сверстниками будет говорить на языке улиц о важности самостоятельного выбора.

Автор хитов «Обнуляй» и «Эндорфин» репер Кравц (он же Павел Кравцов) ранее в политику не углублялся, но выбирать мэра Москвы пойдет. Об этом звезда проекта «Зачем молчать, когда есть голос» заявил на столичной пресс-конференции, передает корреспондент «Политики Сегодня».

Для Кравца эти выборы первые, однако артист их уже успел полюбить:

«Я обожаю выборы, для меня они связаны с тем, что я хожу в свою любимую школу. Для меня это как встреча выпускников».

Ностальгические воспоминания для репера все же не так важны, как осознание собственной гражданской ответственности. Вот как объяснил артист свое участие в проекте:

«Я согласился на этот проект, потому что надо учить молодежь делать выбор. Очень часто молодежь просиживает ******* (пятую точку) без дела».

И признал, что в своем раннем творчестве тему политики не поднимал, но в его песнях важность самостоятельного выбора занимает особое место.

«У меня есть песни про то, что надо по жизни делать самостоятельный выбор. У меня вообще в раннем творчестве вообще нет песен хороших про политику», - сообщил Павел.

Вместе с такими популярными артистами, как группа «Серебро», «Градусы», «Марсель» и другими Кравц выступит 20,21,22 сентября в спорткомплексе «Олимпийский». Билеты будут раздавать на избирательных участках. Выборы мэра Москвы состоятся в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

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Автор: Григорий Рощин
#москва #выборы #мэр #9 сентября
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