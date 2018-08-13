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16:33   13 Августа 2018
Россия

Курчатовский институт создаст крупнейший технопарк в Москве

Курчатовский институт создаст крупнейший технопарк в Москве

Столичный мэр Сергей Собянин накануне посетил НИЦ «Курчатовский институт». Глава города обсудил с сотрудниками развитие центра и дальнейшую поддержку.

Во время визита мэр сообщил, что до конца 2018 года на базе Курчатовского института может появиться один из самых крупных технопарков столицы. Политик напомнил, что сотрудничество властей Москвы и НИЦ началось восемь лет назад, после реорганизации центра.

Собянин уверен, что НИЦ должен обладать особым статусом. На базе института появились технологии, обеспечивающие безопасность страны.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #собянин #общество #курчатовский институт
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