Минимальную скорость интернета на Украине хотят законодательно ограничить

С таким предложением выступил глава Минэкономразвития Украины Степан Кубив.

Министр предложил на своей странице в Facebook законодательно ограничить минимальную скорость интернета, если для строительства инфраструктуры привлекаются средства из госбюджета. Скорость не должна быть меньше 30 мегабит в секунду.

Кроме того, по словам Кубива, ведомство будет стараться всячески привлекать частные инвестиции в развитие широкополосного интернета. Это будет использоваться в дальнейшем для проведения интернета в образовательные учреждения, больницы и поликлиники, объекты социальной инфраструктуры.