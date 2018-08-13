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16:29   13 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Минимальную скорость интернета на Украине хотят законодательно ограничить

Минимальную скорость интернета на Украине хотят законодательно ограничить

С таким предложением выступил глава Минэкономразвития Украины Степан Кубив.

Министр предложил на своей странице в Facebook законодательно ограничить минимальную скорость интернета,  если для строительства инфраструктуры привлекаются средства из госбюджета. Скорость не должна быть меньше 30 мегабит в секунду.

Кроме того, по словам Кубива, ведомство будет стараться всячески привлекать частные инвестиции в развитие широкополосного интернета. Это будет использоваться в дальнейшем для проведения интернета в образовательные учреждения, больницы и поликлиники, объекты социальной инфраструктуры.

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #интернет #общество #минэкономразвития украины
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