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16:48   13 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Модернизированный танк Т-72АМТ испытывают на Украине

Модернизированный танк Т-72АМТ испытывают на Украине

Украинский президент Петр Порошенко в понедельник, 13 августа, разместил на странице в Facebook ссылку на видео с испытаний модернизированного основного танка Т-72АМТ.

Танк построили на госпредприятии «Киевский бронетанковый завод». Как указал президент, машина способна стрелять различными типами боеприпасов, включая высокоточные управляемые ракеты «Комбат», имеет приборы ночного видения и ночной прицел. Благодаря этим модернизациям танк может поразить цель на расстоянии до пяти километров.

На боевой технике сменили двигатель на модель В-84–1, оснастили радиостанцией Aselsan и навигационной системой СН-3003 «Базальт». Помимо этого танк снабжен комплектом из двух цифровых радиостанций с защищенным каналам связи, благодаря которым экипаж может напрямую поддерживать связь с пехотой.

Изначально танк модели Т-72 «Урал» был принят на вооружение в 1973 году советской армией. Производство находилось на заводе «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. После распада СССР на Украине оставалось более тысячи единиц техники. По данным на 2016 год, в рабочем состоянии на вооружении осталось только 132 танка из 367.

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Автор: Анна Манц
#украина #танк #т-72амт
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