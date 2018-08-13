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16:28   13 Августа 2018
Весь мир

Ревность и зависть: Вайкуле шокирована реакцией на ее слова о поездках Крым

Ревность и зависть: Вайкуле шокирована реакцией на ее слова о поездках Крым

Певица Лайма Вайкуле призналась, что реакция людей на ее слова, что она ни за какие деньги не стала бы выступать в Крыму, просто шокировала ее.

Напомним: ранее певица, находясь в Одессе, заявила, что ни за какой гонорар не согласилась бы выступать на территории российского полуострова, также она добавила, что рада распаду Советского Союза, к которому никогда не питала теплых чувств. Ее слова вызвали осуждение среди коллег по цеху, а также простые люди высказали свое возмущение позицией певицы в социальных сетях.

Комментируя негативную реакцию людей на свои слова, Лайма Вайкуле заявила, что просто не представляла себе, что люди могут быть «такими зверями». Она отметила, что сама никогда не смотрит телевизор и включила его сейчас первый раз именно, чтобы посмотреть на реакцию людей.

«Мне кажется, что люди сошли с ума. Они абсолютно зомбированы. Они даже не слышат, что говорят… Журналисты – провокаторы и вруны, вот мои впечатления», - сказала певица в интервью латвийским журналистам.

Ревность и зависть: Вайкуле шокирована реакцией на ее слова о поездках Крым

Также она отметила, что ей без разницы, чем закончится вызванный ее словами скандал, добавив при этом, что реакция коллег вызвала у нее сожаление. По словам певицы, она сама в жизни не комментировала поступки других артистов, и то, как повели себя те, кто ее осуждает сейчас – это некрасиво, злобно и просто стыдно. Вайкуле добавила, что эти люди, просто не знают, как иначе себя показать и с их стороны – это просто зависть и ревность.

«Ни реагировать, ни говорить об этом ничего больше не собираюсь», - заключила Лайма Вайкуле.

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Автор: Александр Люблинский
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