Суд назначил 3,5 года колонии 19-летнему жителю Курска за призывы к экстремизму

Речь идет о распространившем в соцсетях жителе Курска, который принял ислам три года назад.

По данным СУ СКР, суд признал вину принявшего в 17-летнем возрасте ислам Дмитрия Мещерякова. Юноша вступил в новую религию, когда ему исполнилось 17 лет. После этого он опубликовал на личной странице в соцсети три аудиофайла, в которых содержался призыв к экстремизму по отношению к лицам, исповедующим иные религии.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту публичного призыва к терроризму и его оправданию, также юношу обвинили в публичном призыве к осуществлению экстремистской деятельности. Данные положения предусмотрены статьей 205.2 и частью 2 статьи 280 Уголовного Кодекса РФ .

Согласно букве закона, суд назначил Мещерякову наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.