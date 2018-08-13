Меркель: Германия заинтересована в стабильности турецкой экономики

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что Берлин заинтересован в предсказуемом развитии турецкой экономики. При этом она добавила, что в экономической дестабилизации Анкары не заинтересован никто.

По словам Меркель, сейчас следует сделать все необходимое для сохранения «стабильного фона» в экономике соседних с ЕС государств.

За последнее время турецкая лира несколько раз обновляла исторические минимумы по отношению к доллару и евро. С начала года она обесценилась более чем на 40 процентов. Кризис обострился после того, как президент США Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий в два раза.