Мы в соц.сетях:
Лавров планирует встретиться с коллегой из Ливана в Москве

Лавров планирует встретиться с коллегой из Ливана в Москве

 Без «конвертов» не выжить. Депутат объяснил недоверие граждан к белой оплате труда

Без «конвертов» не выжить. Депутат объяснил недоверие граждан к белой оплате труда
Модернизированный танк Т-72АМТ испытывают на Украине

Модернизированный танк Т-72АМТ испытывают на Украине

 Саркисян утвердил нового постпреда Армении при ООН

Саркисян утвердил нового постпреда Армении при ООН
Суд Вашингтона признал законным назначение Мюллера спецпрокурором США

Суд Вашингтона признал законным назначение Мюллера спецпрокурором США

 Число жертв лесных пожаров в пригородах Афин возросло до 95

Число жертв лесных пожаров в пригородах Афин возросло до 95
Лавров планирует встретиться с коллегой из Ливана в Москве

Лавров планирует встретиться с коллегой из Ливана в Москве

 Без «конвертов» не выжить. Депутат объяснил недоверие граждан к белой оплате труда

Без «конвертов» не выжить. Депутат объяснил недоверие граждан к белой оплате труда
Модернизированный танк Т-72АМТ испытывают на Украине

Модернизированный танк Т-72АМТ испытывают на Украине

 Саркисян утвердил нового постпреда Армении при ООН

Саркисян утвердил нового постпреда Армении при ООН
Суд Вашингтона признал законным назначение Мюллера спецпрокурором США

Суд Вашингтона признал законным назначение Мюллера спецпрокурором США

 Число жертв лесных пожаров в пригородах Афин возросло до 95

Число жертв лесных пожаров в пригородах Афин возросло до 95
16:11   13 Августа 2018
Весь мир

Меркель: Германия заинтересована в стабильности турецкой экономики

Меркель: Германия заинтересована в стабильности турецкой экономики

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что Берлин заинтересован в предсказуемом развитии турецкой экономики. При этом она добавила, что в экономической дестабилизации Анкары не заинтересован никто.

По словам Меркель, сейчас следует сделать все необходимое для сохранения «стабильного фона» в экономике соседних с ЕС государств.

За последнее время турецкая лира несколько раз обновляла исторические минимумы по отношению к доллару и евро. С начала года она обесценилась более чем на 40 процентов. Кризис обострился после того, как президент США Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий в два раза.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#ес #меркель #экономика #турция #весь мир
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...