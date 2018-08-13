Возможно к следующим федеральным выборам. К цифровому апргрейду Россия уже готова.

Глава Мосгорибиркома Валентин Горбунов на пресс-конференции проекта «Зачем молчать, когда есть голос» допустил, что голосование в интернете станет возможным к следующим выборам федерального значения, передает корреспондент «Политики Сегодня».

«Интернет голосование не за горами», - заверил глава комиссии и рассказал о главных новшествах предстоящих выборов мэра Москвы.

Их два. Избирательные участки 9 сентября будут работать до 22 часов. Для удобства жителей столицы голосование продлили на два часа. И технологическое – система мобильный избиратель. Она уже положительно зарекомендовала себя на прошедших выборах президента.

Специалисты устранили мелкие недочеты, и теперь у каждого москвича появилась возможность проголосовать за своего кандидата где угодно. Раньше для дистанционного голосования применялись открепительные удостоверения.

Для москвичей, которые не спешат расставаться с дачами в начале сентября, открылись 290 участков в Подмосковье, Тульской и Владимирской областях. Выборы московского градоначальника пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.