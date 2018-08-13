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16:00   13 Августа 2018
Россия

Виктория Скрипаль приступила к оформлению загранпаспорта для бабушки

Виктория Скрипаль приступила к оформлению загранпаспорта для бабушки

Бабушка Виктории приходится матерью экс-сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю.

Как пишут РИА Новости, посольство Великобритании уже дважды отказывало в предоставлении визы Виктории. Ведомство ссылалось на недостаточный уровень заработной платы. Девушка решила поехать в Лондон в качестве сопровождающей бабушки Елены Яковлевны, которой уже 90 лет.

В минувшую субботу Виктория Скрипаль встретилась с адвокатом для обсуждения нюансов по оформлению документов для бабушки. Девушка заявила, что создаст на портале госуслуг личный кабинет для Елены Яковлены и подаст через сайт заявление на получение загранпаспорта.

Виктория беспокоится за снятие биометрических данных пожилой женщины, так как ее тяжело везти в визовый центр. Юрист отметил, что в подобных местах созданы все условия для инвалидов.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #великобритания #политика #общество #дело скрипалей
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