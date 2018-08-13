Умер посол России в Непале Андрей Будник

Российское посольство в Непале в понедельник сообщило о смерти главы дипломатической миссии Андрея Будника.

Информация об этом опубликована на странице посольства в социальной сети Facebook.

«Посольство России в Непале с глубоким прискорбием извещает о скоропостижной кончине чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Демократической Республике Непал Андрея Сергеевича Будника», - говорится в сообщении.

При этом причина скоропостижной смерти дипломата в настоящее время не называется.

Напомним: Андрей Сергеевич Будник, 1953 года рождения, занимал пост посла России в Непале с сентября 2015 года. До этого он с 2008 по 2013 годы был послом РФ в Пакистане, с в 2013-2015 годах работал на посту заместителя главы Второго департамента Азии.