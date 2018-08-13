Полина Гагарина придет на выборы, потому что у нее есть голос

Наблюдать за творческим полетом исполнительницы хита «Миллион голосов» повезет тем, кто помнит про важность гражданского долга.

Певица Полина Гагарина не нашла для себя оправданий, чтобы пропустить выборы мэра Москвы. Артистка стала лицом проекта «Зачем молчать, когда есть голос». Гагарина наряду с другими исполнителями даст серию бесплатных концертов для москвичей до 30 лет, которые придут на избирательные участки. На пресс-конференции артистов проекта побывал корреспондент «Политики Сегодня».

«Зачем молчать, когда есть голос. – заметила Гагарина. - Сам бог велел участвовать в этом проекте, потому что мне говорят, что голос у меня есть. Так зачем молчать. Нашей молодежи хочу сказать, что от нашего выбора зависит, где в каких условиях мы будем жить».

Певица добавила, что на выборы начала ходить недавно. Осознала важность гражданского долга, перед которой меркнут повседневные заботы.

«Хочется сходить и в кино и еще куда-то, но у меня есть оправдание, Я очень много работаю. Но это не оправдание не ходить на выборы», - заключила Гагарина.

Выборы мэра Москвы состоятся в единый день голосования 9 сентября 2018 года.