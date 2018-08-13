В деле об убийстве российского посла Карлова в Турции арестован новый фигурант

Полиция Турции арестовала супругу одного из членов организации FETO оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена – Айше Сегут, которую заподозрили в причастности к убийству российского посла в Анкаре Андрея Карлова в декабре 2016 года.

Об этом в понедельник сообщает местное новостное агентство Anadolu. Отмечается, что в ходе расследования убийства в Анкаре российского посла Андрея Карлова на допрос к прокурору была вызвана жена члена организации FETÖ Шахина Сегута – Айше Сегут. По данным следствия, приказ убить Андрея Карлова на открытии фотовыставки в Анкаре отдал именно Шахин Сегут. После того, как его супруга дала показания на допросе у прокурора ее сначала отпустили под подписку о невыезде, но прокурор воспротивился этому решению и постановил арестовать женщину.

Напомним: Андрей Карлов погиб от рук сотрудника турецкой полиции Мевлюта Алтынташа 19 декабря 2016 года. Злоумышленник был застрелен силами безопасности на месте преступления. Погибшему послу посмертно присвоили звание героя России. В настоящее время в рамках расследования данного убийства в Турции арестовано восемь человек.