Путин поручил расширить и модернизировать БАМ и Транссиб

Президент России Владимир Путин поручил разработать план по модернизации и расширению Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей после совещания с членами правительства.

Еще в мае глава страны дал указание разработать и утвердить до 1 октября системный план по усовершенствованию и расширению БАМа и Транссиба. В сегодняшнем предложении, которое размещено на сайте Кремля, указано о предоставлении предложения с оценкой всех расходов, необходимых для мероприятий. Срок исполнения установлен до 10 сентября.

Генеральный директор Российских железных дорог Олег Белозеров уже отмечал, что развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона (БАМ-Транссиб) является одним из наиболее важных направлений для РЖД.

План по модернизации разделили на два этапа. Первый, уже реализуемый этап, по стоимости достигает почти 600 миллиардов рублей. Срок окончания 2020 год. В работы вложились: РЖД (более 300 миллиардов рублей), Фонд национального благосостояния (150 миллиардов) и госбюджет ( более 100 миллиардов рублей). Второй этап должен будет проводится с 2020 года по 2025. Его оценка прогнозируется в сумму около 500 миллиардов рублей.