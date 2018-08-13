Россияне откажутся от пластиковых пакетов при наличии альтернативы

Ретейлеры Ассоциации компаний розничной торговли хотят отказаться от пластиковых пакетов, хотя к такой мере готовы не все компании, сообщил председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков.

По его словам, если ретейлеры откажутся от бесплатной раздачи пластиковых пакетов, тогда у покупателей появятся дополнительные расходы. АКОРТ понимает серьезность экологической проблемы, связанной с использованием пластиковых пакетов, поэтому компании готовы отказаться от такой упаковки.

«Крупнейшие торговые сети в мире — Woolworths, Coles, Rewe — отказываются от пластиковых пакетов, а покупатели их поддерживают», — добавил Беляков.

Пользователи социальной сети Twitter отметили, что переход на тканевые сумки поможет избавиться от десятков тонн пластикового мусора, который копится на полигонах. Однако бумажные пакеты ситуацию не спасут, потому что они тоже одноразовые и при разложении выделяют свалочный газ.

В прошлом ходили с авоська ми,пакет облегчает жизнь человека,но как всегда любое новшество требует контроля,в смысле контроля по утилизации.Не может то что дорого утилизировать дёшево стоить,а полный отказ это конечно маразм и отброс человека в каменный век. — Дмитрий Иванов (@dmitriyivanovmi) 13 августа 2018 г.

Это хорошо, но какие пакеты взамен? — Виктория Бородина (@borodina_v) 13 августа 2018 г.

Очень просто. Делать пакеты из PLA пластика. Обсуждают они.... Думают как бы лишнего бабла срубить на этом — Russian сynic (@proftcom) 13 августа 2018 г.

я только за..,представьте себе сколько пакетов в мире? ...К примеру,обычные тонкие полиэтиленовые пакеты, в которые так любят все заворачивать продавцы,разлагаются 100-200 лет. — mari (@grimm24j) 13 августа 2018 г.

Пластиковые бутылки тоже запретить,на разлив можно всё продавать — игорь чирок (@antiigorechek72) 13 августа 2018 г.

Уже и пластик дорого производить? — Выпускайте Кракена! (@rlz_the_kraken) 13 августа 2018 г.

Я-за,но какова цена вопроса?и в чем я буду мусор из квартиры выносить? — Светлана Федорова (@fedorovasv1610) 13 августа 2018 г.

Авоська форэва — икона стиля (@jhkmkmjm) 13 августа 2018 г.

Россияне напомнили, что в 2017 году спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил ввести экологический сбор на пластиковые пакеты, чтобы поддержать производство бумажных. Многие торговые сети не выдают покупателям бесплатные пластиковые пакеты, но продают.

Что мешает заменить пакеты на бумажные???? — василий (@conekto1) 13 августа 2018 г.

и перевести на них лес, отравить воздух, землю и воду при производстве целлюлозы... оптимальнее создать систему сбора и вторичной переработки пластиков. — Убийца Морковок (@reDDisko) 13 августа 2018 г.

Не существует оптимальной системы переработки пластика.Это утопия.А целлюлозу и так и так производили и будут производить.Вот там и следует внедрять современные системы очистки. — василий (@conekto1) 13 августа 2018 г.

Ритейл только в плюсе будет, а заплатим мы, бумажные то раза в три дороже. ) — freddy_daddy (@freddy_daddy2) 13 августа 2018 г.

Запретить продажу товаров покупателю , если у него нет сумки из х/б или он нк хочет ее покупать на кассе — МатЁрый Мамонт (@Shelton001) 13 августа 2018 г.

Российское отделение Greenpeace поддержало инициативу и направило в АКОРТ рекомендации по отказу от пластиковых пакетов. Среди первоочередных мер не использовать проблемные типы пластика (поликарбонат, ПВХ), сократить на 50 процентов фасовочные одноразовые пластиковые пакеты и на 90 процентов пластиковую упаковку для фруктов и овощей.

Проблема человека в том,что он сначала делает,а потом начинает репу чесать,как избавиться от сделанного. Такими темпами,придётся Землю,в Свалку переименовать( — Валентин Серебряков (@hzjUzVgpTrzIrtf) 13 августа 2018 г.

А Ашан продает пакеты, которые якобы разлагаются через 3 года. — Юкка (@vaju01) 13 августа 2018 г.

Маркетинг. Бумажные пакеты из переработанных материалов. Да, чуть дороже, но, вторсырьё, там очень много плюсов, и экология, и рабочие места, налоги, прибыль и тд. Вроде бы, всего бумажный пакет, который дороже на 5%, а глобально плюсы — Evgeny (@Semenov73572923) 13 августа 2018 г.

Но и минусов много. Надо всю систему торговли менять. Например, как самому упаковать и взвесить товары в бумажные пакеты?десятки наименований? Вообще - как организовать торговлю самообслуживания без пластиковой упаковки? В общем, проблем ещё много. — Юкка (@vaju01) 13 августа 2018 г.