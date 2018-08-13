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16:29   13 Августа 2018
Медиа

Россияне откажутся от пластиковых пакетов при наличии альтернативы

Россияне откажутся от пластиковых пакетов при наличии альтернативы

Ретейлеры Ассоциации компаний розничной торговли хотят отказаться от пластиковых пакетов, хотя к такой мере готовы не все компании, сообщил председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков.

По его словам, если ретейлеры откажутся от бесплатной раздачи пластиковых пакетов, тогда у покупателей появятся дополнительные расходы. АКОРТ понимает серьезность экологической проблемы, связанной с использованием пластиковых пакетов, поэтому компании готовы отказаться от такой упаковки. 

«Крупнейшие торговые сети в мире  — Woolworths, Coles, Rewe  — отказываются от пластиковых пакетов, а покупатели их поддерживают», — добавил Беляков.

 

 

Россияне откажутся от пластиковых пакетов при наличии альтернативы

Пользователи социальной сети Twitter отметили, что переход на тканевые сумки поможет избавиться от десятков тонн пластикового мусора, который копится на полигонах. Однако бумажные пакеты ситуацию не спасут, потому что они тоже одноразовые и при разложении выделяют свалочный газ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Россияне откажутся от пластиковых пакетов при наличии альтернативы

Россияне напомнили, что в 2017 году спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил ввести экологический сбор на пластиковые пакеты, чтобы поддержать производство бумажных. Многие торговые сети не выдают покупателям бесплатные пластиковые пакеты, но продают.

 

 

 

 

 

Россияне откажутся от пластиковых пакетов при наличии альтернативы

Российское отделение Greenpeace поддержало инициативу и направило в АКОРТ рекомендации по отказу от пластиковых пакетов. Среди первоочередных мер  не использовать проблемные типы пластика (поликарбонат, ПВХ), сократить на 50 процентов фасовочные одноразовые пластиковые пакеты и на 90 процентов пластиковую упаковку для фруктов и овощей.

 

 

 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #акорт #пластиковые пакеты
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