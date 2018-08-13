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16:19   13 Августа 2018
Россия

Детские и спортивные площадки появятся в подмосковных СНТ

Детские и спортивные площадки появятся в подмосковных СНТ

Речь идет по крайней мере о 400 площадках в более чем 30 муниципальных образованиях Подмосковья, сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

В ближайшие годы власти Москвы откроют в садовых некоммерческих товариществах Подмосковью 400 детских и спортивных площадок на деньги столичного бюджета. Целью проекта является создание благоприятных условий для дачников в период летних отпусков, а также для постоянных жителей СНТ.

К настоящему моменту началось строительство 255 объектов. Они расположатся в Талдомском и Богородском городских округах, Солнечногорском муниципальном районе, а также в городских округах Наро-Фоминск, Истра и Орехово-Зуево. Места под площадки подбирались с учетом интересов жителей. Более того, людям из соседних населенных пунктов также будет удобно добираться до площадок.

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Автор: Юлия Халус
#россия #подмосковье #общество #снт #москвасейчас
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