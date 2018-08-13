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 Полина Гагарина придет на выборы, потому что у нее есть голос

Полина Гагарина придет на выборы, потому что у нее есть голос
Пять человек погибли в результате жесткой посадки Ми-8 в горах Таджикистана

Пять человек погибли в результате жесткой посадки Ми-8 в горах Таджикистана

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15:34   13 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Пять человек погибли в результате жесткой посадки Ми-8 в горах Таджикистана

Пять человек погибли в результате жесткой посадки Ми-8 в горах Таджикистана

Об этом сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям Таджикистана.

Согласно предоставленной информации, в результате жесткой посадки погибли три российский альпиниста и два члена экипажа вертолета. Они являлись гражданами Таджикистана. 

Катастрофа произошла на востоке страны в горах. Ранее сообщалось, что всего на борту было 15 человек - 13 альпинистов и три члена экипажа. Спасателям удалось эвакуировать с места происшествия 13 человек. 

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Автор: Виктория Разумовская
#крушение #чп #таджикистан #ми-8
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