Пять человек погибли в результате жесткой посадки Ми-8 в горах Таджикистана

Об этом сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям Таджикистана.

Согласно предоставленной информации, в результате жесткой посадки погибли три российский альпиниста и два члена экипажа вертолета. Они являлись гражданами Таджикистана.

Катастрофа произошла на востоке страны в горах. Ранее сообщалось, что всего на борту было 15 человек - 13 альпинистов и три члена экипажа. Спасателям удалось эвакуировать с места происшествия 13 человек.