Украинский генерал заявил, что Генштаб РФ разработал план «дойти до Днепра»

Россия хочет «захватить» южную и восточную части Украины и уже разработала соответствующие планы.

С таким утверждением в эфире украинского телеканала ObozTV выступил бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко, в настоящее время уволенный в запас.

В частности, Романенко заявил, что присутствие в Азовском море российских катеров, оснащенных новейшими крылатыми ракетами «Калибр», несет угрозу безопасности Украины.

«Этими ракетами могут при необходимости перекрывать чуть ли не всю Украину. Потому что дальность они уже показали на 1,5 тысячи километров, а фактически это российский аналог американского «Томагавка», то есть это может быть до 2,5 тысячи километров — и накрывать всю Украину», - заявил генерал.

При этом он добавил, что российские «Калибры» нацелены на южные и восточные области Украины, и вообще в Генштабе РФ якобы уже разработан план «дойти до Днепра».

«Противостоять» Москве, по мнению украинского генерала, Киев может только при поддержке Соединенных Штатов Америки и Евросоюза, которые могли бы, например, ввести новые санкции – на этот раз против российских портов.