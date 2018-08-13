Доренко раскритиковал версию Захарова о возможном заказчике Листьева

Главред радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко считает, что версия ведущего программы «Взгляд» Дмитрия Захарова о предполагаемом заказчике убийства Владислава Листьева неверна.

Ранее Захаров сообщил, что к инциденту причастен уже покойный олигарх Борис Березовский. Поводом для преступления якобы стал запрет на рекламу, который Листьев ввел в 1995 году, находясь на посту гендиректора ОРТ. Из-за такого решения Березовский потерял много денег.

Доренко назвал Захарова «самозванным», пояснив, что Березовский мог «просто снять» Листьева с эфира. По словам главреда радиостанции, при отказе Листьева подчинятся, олиграх приказал бы тому на следующий день не выходить на работу. То есть, попросту уволил бы гендиректора. Стрельба в таком случае не нужна, уверен Доренко.

Сам же Березовский, как напомнил Доренко, считал, что Листьева заказал глава СБ президента России Александр Коржаков. Но журналист уверен, что это ошибка и к инциденту не причастны ни политики, ни телебизнесмены. Доренко полагает, что Листьева убила «незначительная фигура» из криминального мира.

Владислав Листьев погиб в марте 1995 года в подъезде своего дома. Его убийство стало одним из самых громких преступлений того времени. До наших дней оно осталось нераскрытым.