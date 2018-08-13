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 Полина Гагарина придет на выборы, потому что у нее есть голос

Полина Гагарина придет на выборы, потому что у нее есть голос
Пять человек погибли в результате жесткой посадки Ми-8 в горах Таджикистана

Пять человек погибли в результате жесткой посадки Ми-8 в горах Таджикистана

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15:00   13 Августа 2018
Россия

СМИ: Игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Басс умер от острого лейкоза

СМИ: Игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Басс умер от острого лейкоза

Причиной скоропостижной смерти 48-летнего игрока телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Михаила Басса, о которой сообщалось ранее, стал острый лейкоз, который стремительно прогрессировал в течение месяца.

Об этом в понедельник сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), отмечая, что последние недели эколог, биолог и педагог Михаил Басс находился в Израиле, где проходил лечение.

О том где и когда пройдут похороны Михаила Басса, к настоящему моменту не сообщается.

Напомним: Михаил Басс, который дебютировал в телеигре «Что? Где? Когда?» в 1990 году, являлся обладателем титула «Бессмертный член клуба», при этом он был одним из самых известных членов команды знатоков Алексея Блинова.

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Автор: Александр Люблинский
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