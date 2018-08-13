ФНС помешает бизнесменам уходить от налогов путем дробления бизнеса

Федеральная налоговая служба (ФНС) будет бороться с незаконным дроблением бизнеса с целью ухода от налогов.

Как в понедельник сообщается на сайте телеканала «360», предприятия среднего и крупного бизнеса, которые по закону должны платить 18% НДС и налог на прибыль 20%, идут на дробление бизнеса из-за значительных налоговых преференций, полагающихся малым предприятиям.

В частности, малый бизнес облагается единым налогом на вмененный доход, когда налог, рассчитывается не от объема продаж, а от торговых площадей. Также налоги для малых предприятий по упрощенной системе налогообложения могут составить всего 6% от дохода или 15% от прибыли. Именно поэтому крупный бизнес порой идет на незаконное дробление – с целью уменьшения налоговых выплат. Однако теперь Верховный суд РФ установил, что ФНС в процессе начисления платежей может исходить из:

«… подлинного экономического содержания их деятельности путем консолидации доходов и исчисления налогов по общей системе налогообложения».

Как отмечает телеканал «360», эта мера послужит пресечению незаконной практики дробления бизнеса с целью ухода от налогов.