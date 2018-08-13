Лукашенко: Народ ненавидит чиновников за безалаберность и безобразие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал работу чиновников при посещении Оршанского инструментального завода.

Глава республики заявил, что если и делать что-то напоказ, то сделать хотя бы бордюр, а не асфальт класть в траву. По его мнению, народ ненавидит чиновников за «безалаберность и безобразие».

Директору завода президент сказал, что к нему может быть отправлен министр промышленности Виталий Вовк, поскольку у него выбора нет - «или тюрьма, или сюда». В наставление Лукашенко указал директору на то, что он здесь главный, молодой специалист и что ему не стоит заниматься «очковтирательством».

Ранее при задержании помощника президента страны, инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко за махинации Лукашенко назвал депутата «настоящим бандитом».