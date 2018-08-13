ЛДПР нашла кандидата в мэры города, которым никто не хочет управлять

На конкурс, объявленный Гордумой Миасса, пока не поступило ни одной заявки от претендентов в градоначальники. КПРФ умыла руки. В «Единой России» думают.

Городская дума Миасса (Челябинская область) объявила конкурс по отбору кандидатов на должность главы города. Но за неделю не поступило ни одной заявки от желающих.

Выборы 26 -го сентября будут не прямыми - градоначальника изберут депутаты местной думы из тех, кто пройдет отбор конкурсной комиссии. Она состоит из трех представителей собрания городских депутатов и трех представителей от областной власти. Документы от желающих принимают до 20 августа.

Впрочем, в городской думе не тревожатся по поводу отсутствия желающих.

«Обычно всегда заявки подаются. Не знаю, чем объясняется такое затишье, — рассказала ИА «Политика Сегодня» начальник информационно-аналитического отдела гордумы Миасса Оксана Овсянникова. — Большая часть кандидатов подаст заявки в последние дни. Пока никак не беспокоит тот факт, что до сих пор никто не обратился в комиссию».

Ни в одной из парламентских партий корреспонденту ИА «Политика Сегодня» не назвали фамилию партийного кандидата на должность мэра Миасса. И только в ЛДПР утвердительно сказали, что такой человек вообще есть.

«У нас в каждом городе есть достойные люди. Уверены, что он будет правильным управленцев, который знает город, систему, потребности людей», — сообщил депутат Госдумы от ЛДПР, куратор по Челябинской области Виталий Пашин.

Однако, конкретизировать он не стал.

«Фамилию не буду называть. Потому что Миасс — интересный город, там идет борьба кланов каких-то. От нас будет заявка. Будет достойный кандидат», — заверил Пашин.

Руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Челябинской области Игорь Егоров сообщил, что в рядах партийных коммунистов нет подготовленного человека, который может возглавить город. Но есть человек, которого КПРФ может поддержать.

«Своего кандидата не выдвигаем. Но там есть кандидатура, которую мы готовы поддержать. Пока идет предварительный разговор. Фамилию назвать не могу», — сказал Егоров.

В местном отделении «Единой России» сообщили, что нет никакой конкретики по кандидату.

«Пока неизвестно. Только открыли конкурс. Пока ничего сказать не можем», — кратко сообщили в миасской ячейке ЕР.

До местной «Справедливой России» дозвониться корреспонденту ПС не удалось.

Примечательно, что в этом году Гордума уже пыталась избрать мэра Миасса после отставки в мае Геннадия Васькова. Тогда заявки подали десять человек. Комиссия одобрила двоих. Но выборы были сорваны - большинство депутатов испортили бюллетени. Поэтому была назначена новая процедура.

В кресле мэра Миасса долго не задерживаются: за последние десять лет в городе сменилось около десятка руководителей. Отставку большинства сопровождали скандалы или аресты.