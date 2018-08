Эфиопия подписала мирное соглашение с повстанцами Оромо

Война длилась 45 лет.

«Фронт освобождения Оромо» (Oromo Liberation Front (OLF) – прим. «Политика сегодня») с 1973 года воевал против официального правительства. Подписанное перемирие, инициатором которого выступил глава правительства Эфиопии Аби Ахмед, стало очередным шагом для улучшения безопасности страны.

Ранее эфиопские власти называли повстанцев OLF террористическим движением, однако ситуация изменилась благодаря подписанному соглашению о прекращении военных действий.

Соглашение заключено в столице африканского государства Эритрея городе Асмэра во вторник, 7 августа. Таким образом, премьер Эфиопии сделал очередной шаг на пути к совершенствованию безопасности и дипломатических отношений, а также усилению органов власти и экономике, контролируемой государством.

С начала 1970-х годов повстанцы вели гражданскую войну за самоопределение этнической группы Оромо в регионе Оромия, который является одним из крупнейших в стране.

Изначально OLF входил в состав Переходного Правительства Эфиопии, правящего в период 1991-1996. За его созданием стояли мятежники из коалиции. Именно это объединение наделило властью бывшего военного правителя Менгисту Хайле Мариам. Однако данный режим был свергнут.

О заключении перемирия на минувшей недели сообщил министр информации Эритрея Йемане Гебремескель. Мирный договор подписывался в страна, находящейся в Восточной Африке, поскольку изгнанный лидером OLF Давуд Ибс скрывался в столице Асмэра.

The Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia & the OLF have signed a Reconciliation Agreement today in Asmara.The Agreement, reached between President of the Oromo Region, Mr. Lemma Mergesa & OLF Chairman, Mr. Dawd Ibsa,provides for i) termination of hostilities; pic.twitter.com/J3rnqFAgLQ — Yemane G. Meskel (@hawelti) 7 августа 2018 г.

Основным положением документа стало условие, обязывающее повстанцев OLF проводить политическую деятельность в Эфиопии исключительно мирными путем, уточнил глава Мининформации в Twitter.

«Фронт освобождения Оромо» объявил об одностороннем прекращении огня еще в прошлом месяце, когда парламент удалил организацию из списка запрещенных террористических групп. OLF зачислили в этот «черный список» в начале 2008 года.

The Agreement further states that ii) the OLF will conduct its political activities in Ethiopia through peaceful means. The two sides also agreed: (iii) to establish a Joint Committee to implement the agreement. Foreign Minister Workneh Gebeyehu participated in the meeting pic.twitter.com/61CcGzpEum — Yemane G. Meskel (@hawelti) 7 августа 2018 г.

«Официальное перемирие - это огромный шаг, предующий стимул премьер-министру Эфиопии на пути к окончательному урегулированию обстановки в стране», – объясняет корреспондент «Аль-Джазира» Мухаммед Адоу.

Он подчеркнул, что Аби Ахмед этнический Оромо и знает о существовании группы повстанцев, вышедшей из его общины. Члены формирования на протяжении десятилетий борются с действующим правительством. Однако он смог доказать, что продолжение войны является огромным препятствием для всех сторон. В первую очередь, военные действия противоречат реформам, которые он проводит и планирует и дальше реализовывать в стране.

Есть и другие причины, по которым OLF подписала соглашение, прекратив военные действия с государством.

«Они получали значительную часть поддержки со стороны эритрейского правительства. Однако Эфиопия нормализовала отношения Эритреей и повстанцы лишились помощи», – рассказал Адоу.

Действующий премьер Эфиопии вступил в должность в апреле. В числе его реформ есть распространение и поддержка операции «Оливковая ветвь», направленной на ликвидацию террористических групп.

Ethiopia signs deal with Oromo rebels to end hostilities Agreement appears to be another step by Prime Minister Abiy Ahmed to improve the country's security pic.twitter.com/zD7U2j7EL5 — Cabdinuur Safaana (@CabdinuurSafaa6) 8 августа 2018 г.

Аби Ахмед первым признал злоупотребление со стороны эфиопских служб безопасности и завершил затянувшиеся военные действия в Эритрее. Вооруженный конфликт на территории этой страны возник после войны 1998-2000 годов, в которой, как считается, погибло 80 000 человек.