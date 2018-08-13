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Полина Гагарина придет на выборы, потому что у нее есть голос
Пять человек погибли в результате жесткой посадки Ми-8 в горах Таджикистана

Пять человек погибли в результате жесткой посадки Ми-8 в горах Таджикистана

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14:53   13 Августа 2018
Россия

Поклонская вышла замуж за главу аппарата уполномоченного по правам человека

Поклонская вышла замуж за главу аппарата уполномоченного по правам человека

Церемония бракосочетания прошла в минувшие выходные в Республике Крым. Зампредседателя комитета ГД РФ по безопасности и борьбе с коррупцией Наталья Поклонская вышла замуж за главу аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева.

Издание Daily Storm сообщило, что свадьба прошла «скромно, но со вкусом». На празднике присутствовали коллеги Поклонской по Госдуме и родственники. Политик заявила, что пока не хочет комментировать личную жизнь.

Супргуом Поклонской стал 47-летний руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев. Он проработал в силовых структурах на должности следователя по особо важным делам. С 2011 по 2013 года Соловьев управлял аппаратом комитета ГД по безопасности и борьбе с коррупцией. Тогда ведомство возглавляла Ирина Яровая.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #крым #политика #поклонская #свадьба поклонской
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