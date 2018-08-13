Церемония бракосочетания прошла в минувшие выходные в Республике Крым. Зампредседателя комитета ГД РФ по безопасности и борьбе с коррупцией Наталья Поклонская вышла замуж за главу аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева.

Издание Daily Storm сообщило, что свадьба прошла «скромно, но со вкусом». На празднике присутствовали коллеги Поклонской по Госдуме и родственники. Политик заявила, что пока не хочет комментировать личную жизнь.

Супргуом Поклонской стал 47-летний руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев. Он проработал в силовых структурах на должности следователя по особо важным делам. С 2011 по 2013 года Соловьев управлял аппаратом комитета ГД по безопасности и борьбе с коррупцией. Тогда ведомство возглавляла Ирина Яровая.